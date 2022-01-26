قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات جادة وغير مسبوقة لإعلاء ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، عززها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ اللذان يعدان تتويجًا للإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.

وأعربت خطاب - خلال لقائها اليوم الأربعاء، مع الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في مقر المجلس القومي بالقاهرة- عن سعادتها باستقبال رئيس البرلمان بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعد أحد المؤسسات الوطنية، التي تعمل من خلال الدستور والقانون في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.

من جهته.. أكد رئيس البرلمان العربي أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يضم العديد من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات، القادرة على العمل من أجل تدعيم حقوق الإنسان وارساء مبادئ الديمقراطية والحريات التي تتطلعها لها الدولة المصرية في ضوء ما أتخذته من قرارات في هذا الشأن.

يذكر أن البرلمان العربي قد أنشىء بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر التي عقدت في الجزائر بتاريخ 23 مارس 2005.