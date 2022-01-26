مياه مطروح: رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة نوة تساقط الأمطار المحتملة

قال إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه أصدر تعليمات لفريق الأزمات والطوارئ برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة نوة تساقط الأمطار المحتملة بناء على تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد يصاحبها حبات البرد بالإضافة إلى نشاط الرياح يتراوح بين 20 إلى 28 عقدة.

وأكد أنه تم الدفع بعدد 45 سيارة ومعدة لشفط المياه، بإلإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ، من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الأمطار على مستوى المحافظة، حيث بدأ تمركز معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ بالأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار بها استعدادا للتصدي لتساقط الأمطار القادمة.