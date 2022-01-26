حقق منتخب مصر فوزا غاليا اليوم الأربعاء، على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح وحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وضرب منتخب مصر موعدا مع المغرب الأحد المقبل في دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور الربع النهائي، بعدما حقق الفوز على مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويتسلح منتخب المغرب بالتاريخ في مواجهات منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، نجح المنتخب المغربي في الفوز بـ 13 مباراة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

وبشكل خاص في بطولة كأس الأمم الإفريقية ألتقى المنتخبان في 7 مباريات ونجح الفراعنة في الفوز مرتين الأولى في عام 1986 بهدف نظيف، والثانية في عام 2017.

في حين انتصر أسود الأطلسي في ثلاث مرات، وفرض التعادل السلبي كلمته في المواجهة التي جمعت المنتخبين في أمم إفريقيا عام 2006 التي استضافتها مصر وتوج بها الفراعنة في النهاية.