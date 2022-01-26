أكد خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر يمكنه تخطي عقبة كوت ديفوار في أمم إفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم عبر بوابة السنغال.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "نريد تحقيق الفوز على كوت ديفوار وهذا ليس كثيرًا على منتخب مصر ولدينا التاريخ والخبرة ومستوى عال".

وأضاف: "مواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ليست صعبة، هو فريق ليس أقوى منا ونشعر بالتفائل، بإذن الله نتأهل ونحقق نتائج جيدة، لما لا، لدينا فريق جيد جدًا، واللاعبون بدأوا الانسجام سويًا وكيروش أعاد حساباته".

وواصل: "أعلم أن اللاعبين يتابعون السوشيال ميديا وكل مصر معهم، اتحاد الكرة لم يتأخر في أي مكافأت، أقول للاعبين كل الشعب المصري معكم".

وأردف: "موسيماني صديقي وأتمنى له أفضل النتائج في كأس العالم للأندية، هو مدرب على مستوى عال جدًا واللاعبون يحبونه، النسخة الماضية حقق المركز الثالث وإن شاء الله يحقق المركز الأول في تلك النسخة".

وتابع: "أقف على مساحة واحدة من الجميع وسأساعد الأهلي كما سأساعد أي ناد آخر".

واختتم: "إذا كانت هناك فرصة للذهاب لتشجيع الأهلي في كأس العالم الأندية سنفعل ذلك، وإن شاء الله المشجعون يستقبلون اللاعبين في المطار بالكأس أو على الأقل الميدالية الفضية".