أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن يقظة رجال الأمن لهم دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، لكون الاقتصاد يتوقف على مدى الاستقرار الأمني للدول، ويعطي ثقة المستثمرين لإقامة استثمارات ناجحة.

وأوضح أن مصر بقيادتها الحكيمة لن تنسى شهداؤها من رجال الشرطة والقوات المسلحة، الذين ضحوا ومازالوا يضحوا بدمائهم، للقضاء على الإرهاب الغاشم الذي استهدف زعزعة واستقرار أمن البلاد.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال وضع محافظ جنوب سيناء إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة الطور؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، بحضور اللواء شريف رءوف، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادات الأمنية والمجندين بمعسكر الأمن، وجميع رجال الشرطة المصرية، مؤكدًا أن رجال الشرطة هي العين الساهرة على البلاد لتوفير الأمن والأمان للمصريين، فهم يقدمون البطولات في المواقف العصيبة التي تتعرض لها البلاد.

وقال المحافظ، إن ذكرى عيد الشرطة تستلهم روح التضحية من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة خلال ثورة 25يناير العظيمة لحفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، وحماية حدود الدولة، وبالفعل أثبتوا للعالم قدرة المصريين على سرعة استعادة التوازن الأمني الداخلي.

وأشار إلى أن رجال الشرطة لهم دور هام في حفظ الأمن بالمحافظة، خاصة وأنها محافظة حدودية مترامية الأطراف، وعلى الرغم من وعورة جبالها إلا أنهم يبذلون جهداً كبيراً لتأمين مداخلها وخارجها، و أيضاً تأمين المدقات الجبلية، التي تربط المحافظة بوسط وشمال سيناء.

وأهدى المحافظ ، اللواء شريف رءوف، مدير الأمن، درع المحافظة تقديراً لجهوده في حفظ الأمن بالمحافظة، والقدرة العالية في تأمين منتدى شباب العالم الذي انطلق بمدينة شرم الشيخ في بداية الشهر الجاري بحضور الرئيس السيسي، وعدد من القيادات السياسية الدولية وأكثر من2000 شاب وفتاة من مختلف دول العالم.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية المجندين بمعسكر قوات الأمن، احتفالا بعيد الشرطة ال70.