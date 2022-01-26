 تطبيق أول تجربة للاختبارات الإلكترونية في جامعة العريش - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يناير 2022 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

تطبيق أول تجربة للاختبارات الإلكترونية في جامعة العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 8:13 م

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، لجان الامتحانات الإلكترونية لطلاب الجامعة وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأثنى الدمرداش على حسن انتظام سير الامتحانات، كما أكد الطلاب تقبلهم لطريقة الامتحان الإلكتروني وتمنياتهم باستمرار التجربة، وتطبيقها مع باقي المقررات.

وأوضح أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة الدولة للتحول الرقمي الكامل بمؤسسات التعليم العالي، باستخدام كافة الموارد المتاحة داخل جامعة العريش، والتعاون بين مراكز ووحدات الجامعة المختلفة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لفريق العمل المشرف على الاختبارات الإلكترونية، وأوصى بتطبيقه على جميع كليات الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك