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أكد كلود باولين دانهو وزير الرياضة الإيفواري، ثقته في فوز منتخب بلاده على منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في خضم منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال دانهو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "سنفوز على منتخب مصر لأننا الأفضل، ولكن هذه رياضة تهدف إلى زيادة الصداقة والتعارف بين اللاعبين وبلادهم وجماهيرهم".

وأضاف: "أعتقد أن منتخب كوت ديفوار هو الأفضل وسيفوز، لكننا نريد مشاهدة كرة قدم جيدة".

وأردف: "نحن نعتقد أننا أفضل ولكننا سنواجه منتخب مصر القوي والذي يملك لاعبين جيدين، ولكن الأساس هو زيادة روح الصداقة بين البلدين، ولكنني أرى أن الأفيال ستتفوق على الفراعنة".

واختتم: "الفوز سيكون من نصيب الفريق الأفضل، وبالتالي أريد لبلدي أن تكون الأفضل ولكن هي كرة القدم في نهاية الأمر، والأفضل سيفوز وأنا أثق من المكسب لمنتخب كوت ديفوار".