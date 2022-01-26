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وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى جمهور القلعة الحمراء، كما رفض الحديث عن تجديد تعاقده، وأكد أنه سيسعى لتحقيق مركز أفضل في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "أحترم الأهلي لأنه نادي كبير واحترم شعاره، العلامة التجارية للنادي كبيرة، وأحب جماهيره".

وأضاف متحدثًا عن التجديد مع الأهلي: "أنتظر أن يعلن النادي بشكل رسمي أولًا قبل أن أتحدث".

وتابع: "أمامنا مهمة صعبة في كأس العالم للأندية، لا نمثل الأهلي فقط ولكن مصر والقارة الإفريقية بأكملها، بالطبع دائمًا هناك مجال للتحسن والتطوير، ونريد أن نتقدم خطوة أعلى من دور قبل النهائي في مونديال الأندية".

واستكمل: "إذا وصلنا للنهائي فحينها ليس مهم من ستواجه، أي فريق ستواجهه سيكون خائفًا منك لأنك تأهلت للنهائي".

واستطرد: "فقدنا في بطولة إفريقيا وكأس العرب لاعبين كثر، هم يمثلون مصر ويجب أن نحترم ذلك، فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، لكن لدينا لاعبين آخرين وهذه فرصة أمامهم لكي يظهروا إمكانياتهم".

واختتم: "لا نخلق أعذار بسبب الغيابات، من المفترض أننا مثل الجنود، وسنتقاتل من أجل الوطن في المونديال".

واسترسل: "المدير الفني لبايرن ميونخ أخبرني أنه وجد صعوبات كبيرة في مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية، وبالنسبة لنا مواجهة بطل أوروبا كانت صعبة جدًا".

واختتم: "أقدر محمود الخطيب لأنه هو من أتى بي إلى هنا لتدريب النادي الأهلي".