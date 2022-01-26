وزير الطيران المدني ينعى الصحفي ياسر رزق

نعى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال منار فى برقية العزاء: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وغيب الموت رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم الأسبق، في رحيل صادم للوسط الإعلامي والصحفي والسياسي، عن عمر ناهز 57 عاما.

وقبل أيام معدودة صدر للراحل كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" والذي يتضمن رصده لأحداث الفترة بين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وهو يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم "الجمهورية الجديدة".