ستولتنبرج:الناتو يعد وثيقة لمعالجة المخاوف الروسية حول الأمن في أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن الحلف يضع حاليا اللمسات الأخيرة على وثيقة تتعامل مع المخاوف الروسية حول الأمن في أوروبا.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم قال ستولتنبرج إنه سيجري إرسال الوثيقة إلى روسيا لاحقا هذا الأسبوع، موضحا بالقول "سنفعل ذلك بالتوازي مع الولايات المتحدة لأنها تسلمت من روسيا مسودة معاهدة".

وتطالب موسكو بضمانات أمنية معينة من الناتو والولايات المتحدة.في الوقت الذي تطالب فيه الدولي الغربية من روسيا بسحب قواتها التي حشدتها على الحدود مع أوكرانيا.