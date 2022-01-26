مراسلون بلا حدود تطالب الحوثيين بالإفراج عن معتقل لديهم منذ خمس سنوات

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، جماعة أنصار الله الحوثية، ، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن معتقل لديها منذ عام 2015.

وقالت مراسلون بلا حدود في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"يواجه المعتقل توفيق المنصوري، الإعدام مع ثلاثة صحفيين آخرين".

وأشارت إلى أن المنصوري يعاني من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم في القلب والسكري وفشل كلوي، متهمة الحوثيين "برفض السماح بإدخال العلاج إليه أو نقله إلى المستشفى".

وكان الحوثيون اختطفوا المنصوري وثمانية من زملائه الصحفيين في عام 2015 بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وقد أفرجوا عن خمسة منهم في صفقة تبادل مع القوات الحكومية العام الماضي.

وأصدرت محكمة حوثية حكم الإعدام العام الماضي، بحق الصحفيين الأربعة، بتهمة "التجسس لصالح العدوان، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية".

ولقى الحكم إدانات دولية ومحلية واسعة، فيما تتهم الحكومة الشرعية، الحوثيين، "باستمرار ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين في مناطق سيطرتهم".