صحة المنيا: تحرير 4 آلاف و385 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة

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أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على المنشآت الغذائية بالمحافظة.

وتمكنت الأجهزة من تحرير 4 آلاف و385 محضرًا ومخالفة وإعدام 33 ألفًا و 484 كيلو أغذية خلال عام 2021.

وأوضح، أن من بين المحاضر 2863 محضر عدم وجود شهادات صحية، و1299 محضر عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، و223 محضر غش تجاري.

وتم ضبط 74 منشأة غذائية بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 33484 كيلو جرام أغذية مختلفة و15758 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب 9637 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أنه تم ضبط 7708 كيلوات مواد غذائية و19840 مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

ولفت إلى أنه تم استخراج 13264 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.