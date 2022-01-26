الرئيس العراقي يصف قصف مقر رئيس البرلمان بأنه عمل إرهابي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم الثلاثاء قصف مقر لرئيس البرلمان العراقي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار بأنه عمل إرهابي.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن"الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين بأنه عمل إرهابي مُستنكر".

وأضاف أن هذا العمل وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية ويجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا.