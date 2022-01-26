فرنسا: أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت فرنسا، الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501 ألف و635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز نصف المليون.



وتعد حصيلة الإصابات اليومية حالياً في فرنسا الأعلى مقارنةً بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.



وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



لكن قرابة 3 آلاف و700 مصاب فقط احتاجوا إلى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعاً في الإصابات.



ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون شديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطراً من المتحورة دلتا.



وتوفي نحو 364 شخصاً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في فرنسا إلى 129 ألفاً و489 وفاة.