تحدث طه إسماعيل، نجم الكرة المصرية ورئيس لجنة التخطيط بالأهلي الأسبق، عن مواجهة المنتخب المصري المرتقبة أمام كوت ديفوار والمقرر لها في السادسة من مساء اليوم، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إسماعيلي في تصريحات تلفزيونية: "رغم عدم رضا البعض عن أداء المنتخب لكنه هناك حالة من التكاتف مع اللاعبين، مواجهة كوت ديفوار مباراة لاعبين وليست مباراة مدرب".

وأضاف: "أزمة منتخب مصر الرئيسية أنه لا يلعب مؤخرًا أمام الجمهور حتى يتأثر أو يتحفز بتشجيعهم، ومنتخب ساحل العاج سلاحه الأقوى هو التسديد، وبالتالي يجب على منتخب مصر منع لاعبي كوت ديفوار من المساحة للتسديد".

وواصل: "نيكولاس بيبي لاعب أرسنال يلعب بنفس طريقة شيكابالا وصلاح، ويجب الرقابة على هذا اللاعب وعدم منحه مساحة للدخول بالكرة إلى عمق الملعب، هذا هو أقوى سلاح للأفيال الإيفوارية".

وأكد: "لابد أن يستغل لاعبي المنتخب المساحات الكبيرة خلف ظهيري كوت ديفوار، وبالتالي تسليم الكرة لصلاح في المساحة هو مفتاح مهم من مفاتيح اللعب للمنتخب، ومن الضروري استغلال الكرات الثانية بتمركز اللاعبين على حدود منطقة الجزاء".

واستكمل: "أفضل الدفع برمضان صبحي على حساب عمر مرموش، ولو كانت هناك نية للدفع بأيمن أشرف كلاعب وسط ثالث أتمنى أن يكون بجوار السولية وحمدي فتحي".

واختتم: "كارلوس كيروش أضاع 4 أشهر هباءً في فترة اعداد المنتخب، كثرة التغييرات لم تحافظ على قوام الفريق وشخصيته، كنت أتمنى أن يكون هناك تشكيل شبه ثابت للمنتخب مع كيروش بدلًا من عملية التغييرات الكثيرة التي شاهدناها".