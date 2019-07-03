مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الجديدة أمام مدينة الرحاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، يفيد بورود بلاغ من عمليات المحافظة بانقلاب سيارة بعد مدينة الرحاب بـ 5 ك.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبالمتابعة تبين انقلاب ميكروباص (7518 ى ط).

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وكشفت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة تسبب في وقوع الحادث تم نقل المصابين الى مستشفى الجامعة والمتوفيين إلى مستشفى الإيمان العام وتولت النيابة التحقيق.

وقال مصدر أمني، إنه خلال 24 ساعة وقع حادثي تصادم علي نفس الطريق، حيث وقع حادث تصادم صباح أمس الثلاثاء، مما تسبب في إصابة 12 مواطن بطريق أسيوط البحر الأحمر، بينما وقع صباح اليوم، الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة 14 آخرين وطالب المصدر بتشديد الرقابة على الطريق للحد من الحوادث.