قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية يبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، موضحًا أن شروط القبول تشمل توافق مجموع الطلاب مع الحدود الدنيا المحددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائي «الأولى»، صباح الأربعاء، أن هناك أماكن شاغرة في كل الكليات وكل التخصصات والجامعات سواء خاصة أو أهلية، قائلًا إن عدد الطلاب المستهدف قبولهم في المرحلة الثالثة يكون حسب عدد الطلاب المتقدمين.

وأشار إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة ليس قبولًا في الجامعات الخاصة والأهلية وإنما قبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني للكليات ذات طابع القبول في أحد الفصلين إما الأول أو الثاني، نافيًا خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وعقد الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء الجامعات، لمناقشة آليات القبول بالترم الثاني وتحديد موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة.