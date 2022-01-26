 فيديو.. أمين الجامعات الخاصة والأهلية: لا خفض للحد الأدنى للقبول بالجامعات إطلاقا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يناير 2022 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. أمين الجامعات الخاصة والأهلية: لا خفض للحد الأدنى للقبول بالجامعات إطلاقا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 12:43 م

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية يبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، موضحًا أن شروط القبول تشمل توافق مجموع الطلاب مع الحدود الدنيا المحددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائي «الأولى»، صباح الأربعاء، أن هناك أماكن شاغرة في كل الكليات وكل التخصصات والجامعات سواء خاصة أو أهلية، قائلًا إن عدد الطلاب المستهدف قبولهم في المرحلة الثالثة يكون حسب عدد الطلاب المتقدمين.

وأشار إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة ليس قبولًا في الجامعات الخاصة والأهلية وإنما قبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني للكليات ذات طابع القبول في أحد الفصلين إما الأول أو الثاني، نافيًا خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وعقد الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء الجامعات، لمناقشة آليات القبول بالترم الثاني وتحديد موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك