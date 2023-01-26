عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد سقوط حافلة نقلٍ كبيرة في بحيرة سد كاركايا بتركيا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ويُسمع في مقطع الفيديو الذي علّق عليه آلاف الأتراك، صراخ السائق والركّاب الذين كانوا ينتقلون عبر حافلة نقلٍ داخلي من منطقة باطال غازي إلى باسكيل في ولاية ملاطية بعدما سقطت في البحيرة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة، الداخلية والخارجية، محاولة السائق والركّاب الخروج من الحافلة بعد سقوطها.

وأدى خروج الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلّية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحافلة كانت تقلّ عدّة أشخاص، ولم تكن ممتلئة ولذلك لم تُسجّل أي حالة وفاة جرّاء الحادث، في حين نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وطالب مغرّدون أتراك عبر موقع «تويتر»، شركات النقل الداخلي بضرورة إجراء صيانةٍ دورية للحافلات التي تقل الركاب عبر مدن البلاد لاسيما مع تكرار حوادث السير، تجنباً لوقوع المزيد منها مستقبلاً.

وذكرت مواقع تركية أن حالة المصابين مستقرة، إذ كانت مختلف الإصابات طفيفة وناجمة عن تدافع الركاب الذين حاولوا الخروج من الحافلة على عجالة.

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

ومطلع الشهر الماضي أصيب 33 شخصاً بجروح في حادثٍ مميت وقع في مدينة إسطنبول بعدما اصطدمت حافلة نقلٍ داخلي بمترو، ما أدى لخروجه عن السكة، علاوة على اصطدام حافلة الركاب بعددٍ من السيارات وبحاجزٍ أمني في شارع رئيسي وسط المدينة.