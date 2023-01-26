معهد روبرت كوخ: استمرار التراجع الملحوظ في إصابات كورونا بألمانيا

رصد معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا استمرار التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات المؤكدة رسميا بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19، الصادر اليوم الخميس، أن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وقال المعهد:" مع بداية العام الجديد استمر الاتجاه التنازلي بأعداد إصابات متراجعة بقوة في الأسابيع الأولى من العام".

ورغم أن المعدل الأسبوعي يعد في الوقت الحالي قليل الدلالة، هناك مؤشرات أخرى تؤكد هذا الاتجاه التنازلي حيث أشار المعهد إلى تراجع أعداد المرضي الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات من عدوى تنفسية حادة أو مرض كوفيد-19. كما واصلت نسبة إشغال مرضى كورونا داخل أقسام الرعاية المركزة تراجعها.

ورصد المعهد زيادات في حالات الإصابة بأنواع معينة من الفيروس في ألمانيا، ومن ذلك زيادة نسبة الإصابات بالسلالة الفرعية لأوميكرون "إكس بي بي.1.5."؛ استنادا إلى أحدث تحليل لعينات من الأسبوع قبل الماضي.

غير أن هذه السلالة الفرعية هي أقوى انتشارا في الولايات المتحدة، أما في ألمانيا فإن نسبتها بين الحالات الإيجابية لا تزال عند مستوى متدن نسبيا بنحو 5%.

كان المعهد أشار الأسبوع الماضي إلى أن هذه النسبة تجاوزت 2%، لكن تحليل المعهد نوه إلى أنه لم يسجل حتى الآن مسارات خطيرة للمرض ترتبط بالإصابة بعدوى هذه السلالة.