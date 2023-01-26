مدرب سياتل الأمريكي: لم نتأهل لمونديال الأندية للعب بشكل دفاعي

قال بريدراج بريكي المدرب المساعد لسياتل ساوندرز الأمريكي، إن الفريق يتطلع للمشاركة بشكل جيد في مونديال الأندية.

وأضاف بريكي في تصريحات تليفزيونية: "نتطلع أن نؤدي جيدا بعد غياب 3 أشهر عن المباريات، بسبب عدم بدأ الموسم حتى الآن، لا يوجد لدينا أي مبرر او عذر ، كرة القدم 90 دقيقة بغض النظر عن أي ظروف نتعرض لها".

وأكمل: "أرى انك لا تستطيع أن تخسر كل شيء، التحدي في كرة القدم ان تواجه الفريق الأفضل، عليك ان تطلع دوما لمواجهة الافضل وليس الأسوا، ما الفائدة من الفوز بخمسة أو ستة أهداف نظيفة امام المنافس؟".

وأتم: "كرة القدم ان تخوض مباراة أمام منافس قوي في حضور جماهير كبيرة، لا نريد أن ندافع في المباريات لم نأتي للمغرب من أجل اللعب بشكل دفاعي، لكن من أجل الظهور بشكل جيد، وننتظر المنافس القوي".