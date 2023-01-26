القمامة تتراكم في شوارع العاصمة الكرواتية جراء إضراب عمال النظافة

تسبب إضراب لعمال النظافة، دون موافقة نقابتهم، في العاصمة الكرواتية زغرب في تراكم تلال من المهملات في شوارع العاصمة.

وتوقف عمال جهاز النظافة المحلي عن أداء عملهم لليوم الرابع على التوالي في إطار مطلب بزيادة الأجور، حسبما ذكرت وسائل إعلام كرواتية اليوم الخميس.

وتم عمل استثناءات في خدمات التخلص من القمامة في المستشفيات ودور رياض الأطفال والمدارس ودور رعاية كبار السن.

ولم يتسن بعد معرفة موعد نهاية الإضراب . وتوصل مفاوضو نقابة عمال النظافة والبلدية إلى اتفاق مساء أمس الأربعاء، لكن المشاركين في الإضراب لم يقبلوا به.

وبدأ الإضراب، الذي لا يقع ضمن إطار القانون الكرواتي، بشكل تلقائي بعدما أقال جهاز النظافة ثلاثة عمال نظافة لم يقوموا بفصل النفايات بطريقة مناسبة.

وتراجع الجهاز منذ ذلك الحين عن إقالة العمال، غير أن الاستياء بسبب ظروف العمل السيئة والأجور المنخفضة دفعت العمال إلى الاستمرار في الإضراب.