النائب العام اللبناني يطلب عدم استلام تكليفات من قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت ويحيله للتفتيش

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي غسان عويدات قرارا جاء فيه "يطلب إلى رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ او استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".

وأضاف القاضي غسان عويدات، " ورد القرار مباشرة من قبله (أي القاضي البيطار) أو بواسطة أي مرجع آخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".

وتابع أنه " تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول، ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".

وقد أرسل القاضي عويدات نسخة من الإدعاء الصادر بحق القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي.