صدر حديثا عن دار الشروق للنشر، رواية "جريمة في الجامعة" للكاتب الروائي عز الدين شكري فشير.

- من الرواية: «بعد خمس وأربعين دقيقة من الحوار العقيم، استأذن عصام خارجًا وعاد إلى مقره. واضح أن هذا التحقيق سيستغرق وقتًا أطول مما اعتقد في البداية. ربما كانت هذه الآنسة الجميلة المشاكسة على حق، والجامعة لا تختلف كثيرًا عن بقية الأماكن التي يعرفها.

كلها عبارة عن طبقات من الأوضاع الخاطئة يغطيها بريق ما. وكلما نبشت السطح وجدت جثثًا مدفونة. تضايقه هذه الفكرة، كان يتعشم أن تكون الجامعة كما ظنَّها، مختلفة عن بقية الأماكن التي تعرِّيها مهنته. هذه هي مشكلته؛ يعمل في مهنة تقضي على الأحلام».

تدور أحداث هذه الرواية حول التحقيق في جريمة قتل الدكتورة يارا رفقي؛ أستاذة الدراسات الثقافية بالجامعة الدولية. تبدأ الأحداث قبل وقوع الجريمة؛ حيث نتعرف على الشخصيات الرئيسية – أساتذة القسم، وإدارة الجامعة والطلبة – وتفاصيل حياتهم وصراعاتهم الجامعية التي يفترض أن يحسموها خلال اجتماعهم السنوي المرتقب. لكن هذا الاجتماع لا يلتئم؛ حيث تقع الدكتورة يارا ضحية لجريمة غامضة.

بقية فصول الرواية تساير التحقيق الذي يجريه الرائد عصام مع زملاء ومعارف يارا، وما يكشفه هذا التحقيق من خفايا الشخصيات وعلاقاتهم التي يغطي عليها بريق الجامعة الدولية الكبيرة. مع قرب وصول التحقيق لنهايته، تواجه إدارة الجامعة، والضابط الذي يقود التحقيق، اختيارات إنسانية صعبة يتوقف عليها مستقبلهم جميعًا؛ المهني والشخصي.

عزالدين شكري فشير؛ عمل أستاذًا بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين 2008 و2016، ثم انتقل للتدريس بدارتموث كولدج بالولايات المتحدة، وله عدد من الروايات المنشورة باللغة العربية والمترجمة، ونشرت له دار الشروق عدد من الروايات كان آخرها "حكاية فرح" والتي ترشحت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في عام 2022.