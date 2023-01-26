وزيرة الداخلية الألمانية عن رئيس الاستخبارات الداخلية السابق: تصريحاته بغيضة وغير إنسانية

وجهت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، انتقادا لاذعا لتصريحات هانز-جيورج ماسن، الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).

وذكرت فيزر في مقال لموقع "تي-أونلاين" الإخباري بألمانيا تم نشره اليوم الخميس: " من غير المفهوم كيف استطاع ماسن أن يصبح رئيسًا للهيئة الاتحادية لحماية الدستور". وأضافت أن أي شخص ديمقراطي سيجد ما يقوله ماسن "بغيضا وغير إنساني".

يذكر أن ماسن جذب الانتباه بصورة متكررة خلال السنوات الأخيرة بتصريحات عن التيار اليميني المتطرف.

وبعد عدة تصريحات طالبه ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، بترك الحزب، وهددوا بتقديم طلب لاستبعاده من الحزب.

ولم تحسم وزيرة الداخلية الألمانية الأمر فيما يتعلق إذا ما كان ماسن، بصفته موظفا متقاعدا، سيضطر لمواجهة عواقب لهذه التصريحات أم لا، لافتة إلى أنه يمكن للمحاكم فحسب أن تتخذ قرار في الأمر.