المعارضة اليونانية تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة بسبب فضيحة التنصت على الهواتف

تقدم زعيم المعارضة اليونانية ورئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، باقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ودعا رئيس الوزراء اليوناني ميستوتاكيس إلى الاستقالة على خلفية فضيحة التنصت على الهواتف التي تواجهها حكومته.

وقال تسيبراس -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (ذا جريك ريبورتر) اليونانية- إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يمكنه الاستمرار في منصبه بعد تقديم دليل في البرلمان على أن أجهزة المخابرات اليونانية كانت تتنصت على هاتف وزير الطاقة السابق كوستيس هاتزيداكيس وكبار مسؤولي الدفاع بالدولة؛ بمن فيهم رئيس الأركان العامة كونستانتينوس فلوروس ورئيس الأركان العامة للقوات البرية شارالامبوس لالوسيس والمدير العام للمديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والتسليح ثيودوروس لاجيوس.

وأوضح تسيبراس، عند تقديمه اقتراح سحب الثقة: "إن رئيس الوزراء والحكومة مذنبان بشكل لا رجعة فيه".

يُذكر أن نقاشا برلمانيا حول مقترح سحب الثقة من الحكومة اليونانية يبدأ اليوم الأربعاء وينتهي بالوصول إلى قرار يوم الجمعة المقبل. حيث يتطلب اعتماد سحب الثقة موافقة 150 + 1 صوتًا.