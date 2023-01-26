وزير اقتصاد المجر يدعو البنك المركزي إلى البدء في خفض الفائدة

انتقد وزير الاقتصاد في المجر انتظار البنك المركزي المجري لخفض تكاليف الإقراض بالبلاد، وهي الأعلى بالاتحاد الأوروبي، قائلا إن التردد أمر غير مرغوب فيه، نظرا لتوقع المستثمرين بالفعل خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، قال وزير الاقتصاد مارتون ناجي لمجلة "ماندينر" الأسبوعية إنه إذا بعث البنك المركزي برسالة عن إجراءاته السياسية وتوقعاته بشكل سليم، ستتلاشى العقبات بشأن "البداية الحذرة لخفض أسعار الفائدة"، ما يشعل من جديد خلافا بين مجلس الوزراء وصناع السياسة النقدية.

وتأتي تصريحات ناجي بعدما قال نائب محافظ البنك المركزي بارناباس فيراج أمس الأول الثلاثاء إن هناك حاجة لتحقيق تحسن في قدرة المجر على مواجهة المخاطر، قبل أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

كان البنك المركزي في المجر رفع أسعار الفائدة إلى 18% في أكتوبر الماضي، لتعزيز العملة المحلية، الفورينت، التي تشهد تراجعا.

ولكن وزير الاقتصاد قال إن المتعاملين يضعون في اعتبارهم بالفعل إمكانية حدوث خفض، ويتوقعون أن تتراجع أسعار الفائدة إلى أقل من 10% بنهاية العام، مشيرا إلى أن تخفيف القيود حاليا لن يضر بالعملة المحلية.