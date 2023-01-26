 سي إن إن: القتال لا يزال مستمرا بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينة باخموت - بوابة الشروق
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سي إن إن: القتال لا يزال مستمرا بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينة باخموت

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 10:04 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 10:04 م

قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن القتال لا يزال مستمراً بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينة "باخموت" شرقاً.

وأضافت القناة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن فريقها الإعلامي شاهد إطلاق نار مباشر كثيف من المواقع الأوكرانية ضد منحدرات تلال غرب باخموت، حيث وُجِّهَت أغلب هذه النيران على ما يبدو ضد الوحدات الروسية المتمركزة في جنوب وشمال المدينة".

وذكرت القناة الأمريكية في تقريرها أيضاً أن وحدات تابعة لمجموعة فاجنر الروسية تحاول على ما يبدو التقدم من الجانبين، في محاولة لتطويق المدينة التي بقي بها 6 آلاف مدني.


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