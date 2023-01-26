النمسا تتبرع لأوكرانيا بـ33 مولدا للكهرباء

أعلنت دائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، اليوم /الخميس/، أن النمسا تبرعت للبلاد بـ 33 مولدا للكهرباء.



وذكرت الخدمة الصحفية لدائرة الطوارئ- في بيان، عبر موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي- "وصل مؤخرا ثلاثة وثلاثون مولدا كهربائيا لعمال الإنقاذ الأوكرانيين من النمسا.. وقد تم تسليم المعدات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 91 ألف يورو، من قبل وزارة الداخلية النمساوية لدائرة الأزمات وإدارة الكوارث والحماية المدنية، وذلك بفضل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي".. حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.



وأضافت أنه سيتم استخدام مولدات من 9 إلى 80 كيلووات؛ لتشغيل نقاط في خيام تم تدفئتها، حيث يمكن للناس شحن هواتفهم أو الحصول على التدفئة أو الوصول إلى الإنترنت ولتوفير الكهرباء لمباني بأكملها.