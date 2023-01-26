أوكرانيا: تدمير 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط 24 طائرة مسيرة من طراز "كاميكازي شاهد"، والتي استخدمتها روسيا؛ لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، اليوم /الخميس/- "استأنف الروس هجماتهم على أوكرانيا بطائرات "شاهد-136/131 كاميكازي إيرانية الصنع"، وتم إطلاق الطائرات من الساحل الشرقي لبحر آزوف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأوضحت أن وحدات صواريخ مضادة للطائرات وطائرات مقاتلة ومجموعات متحركة من القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي، تمكنت من إسقاط الطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر، في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.