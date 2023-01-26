ماليزيا ترفض تحكيما بسداد مبالغ مالية لأحفاد سلطنة سولك

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استبعدت محكمة جزئية في لوكسمبورج إجراء قانونيا طلبه أحفاد سلطنة سولك لإلزام ماليزيا بدفع 69ر62 مليار رينجت (92ر14 مليار دولار)، حسبما ذكر وزير بالحكومة الماليزية في بيان اليوم الخميس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم بأن القرار جاء بعدما أمرت محكمة التحكيم الفرنسية في باريس العام الماضي، الحكومة الماليزية بسداد المبلغ لمجموعة الأحفاد على خلفية مطالبتها بالسيطرة الإقليمية على ولاية صباح بجزيرة بورنيو.

وأجرت سلطنة سولك، ولاية صباح، أكبر ولاية من حيث إنتاج زيت النخيل في ماليزيا، لشركة بريطانية في 1878 واستحوذت ماليزيا لاحقا على الولاية.

وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي أزالينا عثمان في بيان إن "ماليزيا تتمسك برفض الاعتراف بشرعية التحكيم المزعوم الذي نظمه المدعون".