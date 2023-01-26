شهد جناح الطفل، بالدورة الـ54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الأول الذي افتتح للجمهور صباح اليوم الخميس، العديد من الفعاليات المتنوعة، حيث شارك مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، بورشة حكي تفاعلية باستخدام العرائس المتحركة، قدمتها حنان أبوزيد في جناح الطفل بصالة "5"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

قدمت «أبوزيد» خلال الورشة مجموعة من الحكايات التفاعلية مع الأطفال، وأسئلة حول أصوات الحيوانات وأسماء أبنائها، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.

كما شاركت أميرة سعد بورشة رسم تحت عنوان «عالم نظيف» ضمن الفعاليات التي تقدمها هيئة قصور الثقافة متمثلة في إدارة الطفل، وتأتي هذه الورشة للتوعية بالكائنات البحرية في أعماق البحار وحمايتها من الانقراض، ورسم خلالها الأطفال عددًا من الرسومات التي تعبر عن البيئة البحرية من أسماك وكائنات بحرية باستخدام ورق الكونسون ومسدسات الشمع.

كما تشارك غادة عبدالنبي بورشة «عالم مائي نظيف» بمشاركة عدد من الأطفال الذين يستخدمون خلالها ورق الكونسون والألوان الفلوماستر، إضافة لمشاركة كريمة الديب بورشة رسم تفاعلية بعنوان «اتحضر للأخضر» باستخدام ورق الكونسون والألوان.. بالإضافة إلى ورش لرسم الحيوانات على وجوه الأطفال، وورشة حكي عن الفراشات، تلاها رسم وتلوين باستخدام الورق الأبيض والألوان، إلى جانب ورشة تلوين يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل، فضلًا عن لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير، ومنهم «لجين السيد الفيل». وقالت "لجين" إن والدها هو الداعم الأول لها ومن أخذ بيدها وساعدها في تنمية موهبتها، وإن مَثَلها الأعلى في مجال الشعر هو «صلاح جاهين»، وأنها تتمنى الفوز بكافة الجوائز المصرية.

كما شهدت الفعاليات عرض الأراجوز من تقديم الفنان «ناصر عبدالتواب»، وتلى ذلك عرض فني بعنوان «ليالي مصرية» لكورال مسرح عين الشمس التابع للبيت الفني للمسرح، وغنوا عددًا من الأغنيات، منها: (عظيمة يا مصر، مشربتش من نيلها، ياللي من البحيرة)، وكذلك أغان وطنية.