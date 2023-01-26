روسيا: وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية فجر اليوم الخميس، حسبما أفاد موقع "آر تي" .

ونشرت السفارة الأمريكية بموسكو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهذا الصدد.

يشار إلى أن تريسي هي أول امرأة تتولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

وشغلت تريسي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019. وقبل ذلك عملت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية، وعملت كذلك في السفارة الأمريكية بموسكو خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت آنذاك.

وشغلت تريسي، التي تجيد الروسية وحصلت على درجة البكالوريوس في الشؤون السوفيتية من جامعة جورجيا ، بعض المناصب الأخرى في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، وكانت مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

ويذكر أن منصب السفير الأمريكي لدى في موسكو كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 سبتمبر الماضي.