مستشفى فرنسي ينقل الأطباء جوا للتخفيف من نقص الأطقم

تنقل بلدة نوفير الواقعة بوسط فرنسا الأطباء جوا من ديجون التي تبعد 150 كيلومترا، للتخفيف من نقص الأطقم في المستشفى المحلي.

وذكرت إذاعة فرانس إنفو أن الرحلة الأولى التي كانت تحمل ثمانية أطباء هبطت في نوفير صباح اليوم الخميس.

ومن المأمول أن تسهل الرحلة الجوية التي تستغرق 35 دقيقة على الأطباء في مدينة ديجون الكبيرة العمل لفترة أقصر في نوفير التي تبعد مسافة ساعتين إلى ثلاث بالسيارة أو القطار.

يشار إلى أن نقص الأطباء في المناطق النائية مشكلة كبيرة في فرنسا.

ووصل أطباء متخصصون في أمراض القلب والجراحة وطب النساء والطب الإشعاعي إلى نوفير في الرحلة الأولى. وطائرة العودة مقررة في المساء.

وقال العمدة دوني تيوريو لصحيفة "لوفيجارو" إن الطائرة الصغيرة تكلف 5200 يورو في الرحلة ذهاب وعودة، ولكن هذا لا يزال أرخص بكثير من تكاليف العيادة لاستخدام أطباء عبر وكالات التوظيف المؤقت.

وأضاف أنه لإحضار المزيد من الأطباء للعيادة على أساس يومي، فأن الطائرة المستأجرة يجب أن تتم الرحلة المكوكية مرة واحدة في الأسبوع أو يوم بعد يوم في المستقبل.

ويمكن أن تنقل الرحلة المكوكية المستأجرة موظفي شركات أخرى أو ركاب عاديين لتوزيع التكاليف.