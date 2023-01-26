 الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال الطائرات المسيرة إلى المجال الجوي لكل منهما - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال الطائرات المسيرة إلى المجال الجوي لكل منهما

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 12:52 م

أكدت قيادة قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الكوريتين الجنوبية والشمالية انتهكتا الهدنة بإرسال طائرات مسيرة إلى المجال الجوي لكل منهما، خلال الشهر الماضي.

وشددت قيادة الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، على أن الالتزام ببنود الهدنة "أمر أساسي" للتخفيف من مخاطر الحوادث العرضية والمتعمدة ، وللحفاظ على منع الأعمال العدائية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها في كوريا الجنوبية لتحقيق هذه الغاية.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية دافعت عن إرسالها للطائرات المسيرة إلى الشمال باعتباره ممارسة لحقها في الدفاع عن النفس، مؤكدة على أن هذا الحق غير مقيد بـ"الهدنة " .

يذكر أن قيادة قوات الأمم المتحدة، هي الجهة المنفذة للهدنة التي أنهت الحرب الكورية في 1953.


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