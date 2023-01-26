تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، ارتفاعًا في أسعار اللحوم البلدي، وكذلك اللحوم المجمدة التي تعدى سعرها الـ160 جنيها، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

ويقول محمد حسن، صاحب محل جزارة بالوادي الجديد، إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم يكمن في ارتفاع أسعار العجول فوزن الكيلو من المربي حسب وزن العجل قائم وصل إلى 90 و100 جنيه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر اللحوم بالمحلات.

وأضاف أن أغلب الماشية تباع بوزن قائم لتجار من محافظات مجاورة الأمر الذي أدى إلى قلة الرؤوس بالمحافظة وارتفاع سعرها.

من جانبه قال محمد إبراهيم، أحد مربي الماشية، إن الأسعار مرتفعة الأمر الذى ينعكس أثره على أسعار اللحوم لكن بنسبة أقل من أسعار اللحوم المعلنة بالأسواق فالمعدل الطبيعي لأسعار اللحوم للمستهلك 150 جنيهًا على الأكثر.

وأشار إلى أن تكاليف الأعلاف مرتفعة للغاية، فضلًا عن أن عجول التسمين تتطلب كميات كبيرة من الأعلاف بنسب بروتين مرتفعة من خلال إضافة الذرة الصفراء وفول الصويا، متابعًا: "الأعلاف الخضراء لا تغنى عن الأعلاف الجافة بالنسبة لعجول التسمين، وتكفي لتربية إناث الماشية، ولا بد من توفير كميات من نخالة القمح المدعمة للمربين، وكميات أعلاف بسعر مخفض لضمان عدم ارتفاع تكاليف وأسعار الماشية".

في المقابل، طالب أهالي الوادي الجديد، بتوفير كميات من اللحوم بأسعار مخفضة بالجمعيات الفئوية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين في ظل ارتفاع معدلات الطلب وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

ورصدت "الشروق"، إقبالا وتزاحما شديدا بمحلات الجزارة وبيع اللحوم بمحافظة الوادي الجديد في ظل أن سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدي وصل إلى 190 جنيهًا، وبها متعلقات بالدهون والعظام.