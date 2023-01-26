الاشتراكيون الديمقراطيون بألمانيا: تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا إشارة واضحة لبوتين

صرح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، بأنه يرى أن إعلان الحكومة الألمانية عزمها تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا يعد إشارة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لارس كلينجبايل اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا، إن تكاتف الغرب قد يجعل بوتين يعيد التفكير، مؤكدا أنه من المهم أن ألمانيا اتخذت القرار مع الحلفاء.

وتابع السياسي الألماني البارز: "إننا نعايش إساءات لفظية عنيفة وتهديدات من روسيا بصورة مستمرة"، ولكنه أشار إلى أنه لا يتوقع تهديدا نوويا، وقال: "لا أعتقد أن بوتين سيصعد الأمر، ولكن لا أحد يمكنه قول ذلك بنسبة تأكيد 100%".

ودافع كلينجبايل عن تأخر المستشار الألماني أولاف شولتس في البت في تسليم دبابات ليوبارد، وقال إن شولتس حافظ على هدوئه، وأضاف: "أحيانا تستغرق المباحثات الدبلوماسية وقتا طويلا إلى أن يتسنى للمرء اتخاذ قرار صائب. البعض فقد أعصابه خلال الأسابيع الماضية، ولكن شولتس لم يفعل ذلك".

يذكر أن الحكومة الاتحادية تعهدت أمس الأربعاء بتسليم أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية توريد دبابات لأوكرانيا.