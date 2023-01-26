دراسة: ثلثا الأمريكيين لا يمارسون الرياضة بشكل كاف

أظهرت دراسة صدرت اليوم الخميس، أن الأمريكيين لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، مشيرة إلى أن أقل من ثلث البالغين في الولايات المتحدة يلبون المعايير المقترحة للتمارين الرياضية، وأنشطة بناء العضلات المحددة من قبل مسؤولي الصحة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، البالغين الأصحاء بقضاء ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، أي نحو 20 دقيقة يوميا، في ممارسة تمارين رياضية معتدلة الشدة، وأنشطة تقوية العضلات، يومين على الأقل أسبوعيا.

وأفادت الدراسة التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي قامت بتحليل بيانات أكثر من 30 ألف مشارك من دراسة مراجعة الصحة الوطنية الخاصة بها لعام 2020، أن 28% فقط من الأمريكيين يتبعون فعليا تلك الإرشادات.

وأشارت الدراسة، التي عكفت عليها المراكز في أنحاء البلاد، إلى أن النشاط تراجع خلال ذروة جائحة كوفيد.

ووفقا للدراسة، كان الاحتمال أقل بين سكان المناطق الريفية، لممارسة تمارين كافية. وأفادت الدراسة بأن 16% فقط ممن يعيشون خارج المدن، أوفوا بالمعايير المتعلقة بالتمارين الرياضية وأنشطة تقوية العضلات، مقارنة مع 28% في المناطق الحضرية الكبيرة.