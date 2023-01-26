اتحاد الكرة: سنتعاقد مع خبير أجنبي جديد لرئاسة لجنة الحكام

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كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعامل الجبلاية في الفترة المقبلة مع رحيل الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام.

ورحل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام وسافر خارج مصر بسبب تدخل اتحاد الكرة في عمله بتغيير تعينات الحكام وتغاضي الدفاع عنه ضد اتهامات وسباب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وذلك على حد قوله في تصريحات تلفزيونية.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية:" رحيل كلاتنبرج؟ تم إحالة الأمر للإدارة القانونية والمالية لاتحاد الكرة، من أجل دراسة بنود العقد".

وأضاف:" كلاتنبرج لم يكن متفرغا أو لديه وقت كاف للتواجد بشكل دائم، ما أدى لمشكلة بينه وبين اللجنة، ووجود صعوبة في التواصل، أما الأمور الشخصية لا أريد التطرق إليها".

وأكمل:" سيكون هناك بديل أجنبي لرئاسة لجنة الحكام في الأيام المقبلة".

وأتم:" نرغب في استكمال تجربة الخبير الأجنبي لنهاية الموسم، الحكام المصريون يرحلون بعد 6 أشهر فقط أو سنة لأنهم لا يتحملون الضغوط".