معهد إيفو الألماني يرصد زيادة تفاؤل الشركات بالنسبة للصادرات الألمانية

أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أنه يتطلع بتفاؤل متزايد للمعاملات التجارية الخارجية وللصادرات.

وجاء في استطلاع المعهد بين الشركات لشهر يناير الجاري الذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس، أن الأجواء والتوقعات بين المصدرين تحسنت.

وبحسب الاستطلاع، ارتفع مؤشر التوقعات الذي يحسبه خبراء الاقتصاد بمعهد "إيفو" شهريا، بقيمة 0ر2 خلال يناير الجاري مقارنة بما كان عليه في ديسمبر الماضي، ووصل إلى 3ر4 نقطة.

ومن بين القطاعات التي تتوقع ارتفاع في الصادرات، هي صناعة السيارات والصناعات الكيميائية، بحسب الاستطلاع.

يشار إلى أن مؤشر التوقعات الخاص بمعهد "إيفو" يعتمد على استطلاع يتم إجراؤه شهريا يشمل نحو 2300 شركة.