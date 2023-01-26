سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، انهيارا غير مسبوق، وذلك على وقع التوترات التي يشهدها الشارع اللبناني وعلى الصعيد القضائي، وفي ظل الفراغ السياسي بالبلاد.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، مساء الخميس، واصل سعر صرف الدولار مساره التصاعدي السريع، وتراوح ظهر اليوم ما بين 60 ألف ليرة، و60 ألفًا و500 ليرة.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، صباح الخميس، 58 ألفًا و700 ليرة للشراء، و59 ألفًا للبيع.

وعلى وقع هذا الانهيار، طلبت نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزعين، الاستمرار بتسليم الحد الأدنى من احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة، بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد.