تراجع معدل المواليد في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع معدل المواليد في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي منخفض خلال شهر نوفمبر الماضي، مما يعكس أزمة السكان الخطيرة في البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن 18 ألفا و982 رضيعا ولدوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 3ر4% مقارنة بالعام السابق. ويعد هذا أقل عدد مواليد يتم تسجيله خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر منذ بدء جمع البيانات عام 1981.

وتواجه كوريا الجنوبية تراجعا حادا في أعداد المواليد، حيث يقوم الكثير من الشباب بإرجاء قرار إنجاب طفل أو عدم الانجاب، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل.

وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين 231 ألفا و863 رضيعا، بانخفاض بنسبة 7ر4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد حالات الوفاة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 30 ألفا و107 حالات، بارتفاع بنسبة 1ر6% مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الزواج بنسبة 2ر2% على أساس سنوي لتبلغ 17 ألفا و458 حالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث قام الكثير من الأشخاص بإتمام مراسم الزواج بعد تخفيف قيود مكافحة كورونا.

وتراجعت حالات الطلاق بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل إلى 8498 حالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.