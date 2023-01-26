تنطلق فعاليات ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير، بعد غد السبت، بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

تستمر ورشة العمل، التي تنشرف عليها الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى حتى 8 فبراير المقبل، ويشارك بالملتقى 12 من فنان تشكيلي، وهم محمد إيهاب، هنا مجد، رانيا حسن، عربى عربى، محمد سيد، أسامة محمد، أحمد عيد، صالح محمد، محمود محمد سليمان، محمود محمد سنوسى، نهلة فتحى، أحمد مجدى، هانى كمال، بالإضافة إلى د. صالح محمد عبدالمعطى قومسيير عام المتلقى.

وفى ختام الملتقى، تقيم الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة برئاسة الفنان أحمد الشافعي، معرضا لإنتاج الفنانين المشاركين، يفتتحه الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشهد حفل افتتاحه تكريم الفنانين المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير.