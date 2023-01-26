واشنطن تصنف مجموعة فاجنر الروسية منظمة إرهابية

صنفت الحكومة الأمريكية المجموعة الروسية شبه العسكرية "فاجنر" كـ"منظمة إرهابية دولية كبيرة"، وفرضت عقوبات عليها وأكثر من 12 من الأفراد والكيانات المرتبطة بها.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد و12 كيانا ،مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليل قدرة الاتحاد الروسي على شن حرب ضد أوكرانيا".

كانت خطوة وزارة الخزانة متزامنة مع خطوة وزارة الخارجية، التي فرضت عقوبات إضافية على من يستهدفون البنية التحتية التي تدعم العمليات القتالية في أوكرانيا، بما في ذلك منتجو الأسلحة الروسية ومن يديرون المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "بينما تستمر العقوبات وقيود التصدير على روسيا من جانب حلفنا الدولي في الحاق الضرر (بروسيا)، يبحث الكرملين بصورة يائسة عن الأسلحة والدعم، بما في ذلك من خلال مجموعة فاجنر الوحشية، لتواصل حربها الظالمة ضد أوكرانيا".

وأضافت: "ستعرقل العقوبات التي تم توسيعها اليوم ضد فاجنر، بالإضافة للعقوبات ضد شركائها والشركات الأخرى التي تمكن مجموعة الجيش الروسي، قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على تسليح آلة الحرب وتجهيزها".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعترفت في وقت سابق من الشهر الجاري في إعلان غير معتاد بشكل صريح باستخدام مجموعة فاجنر في اقتحام أحياء مدينة سوليدار الأوكرانية الاستراتيجية والاستيلاء عليها.

كما تتواجد مجموعة فاجنر في مالي وليبياوسوريا.