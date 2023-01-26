قرار قضائي بإغلاق أقدم منظمة حقوقية في روسيا

هذا على الرغم من أن عمل المنظمة دائما ما كان على نطاق أوسع.

ووصفت الجماعة الإجراء بـ "غير المتناسب" في ذلك الوقت، وقالت إنها ستستمر في العمل "بغض النظر عن رغبات السلطات".

في بيان يوم الأربعاء، أفادت المجموعة أن رئيسها المشارك أبلغ القاضي وممثلي وزارة العدل أنهم "يرتكبون خطيئة كبيرة" بإغلاقها.

وقال فاليري بورشوف "إنك تقضي على حركة حقوق الإنسان. إن تصفية الجماعة ضربة خطيرة لحركة حقوق الإنسان ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في العالم".

استندت الدعوى القضائية إلى عمليات التفتيش المخصصة لوزارة العدل على المجموعة، والتي جادلت الأخيرة بأنها غير قانونية، وقالت إنها ستستأنف القرار.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم ايقاف عمل المجموعة. وقد استمرت شهورا فقط بعد إطلاقها في السبعينيات قبل أن تسجن الحكومة جميع أعضائها، أو تجبرهم عمليا على العيش في المنفى.

وتم إنشاؤها من قبل مجموعة من المنشقين السوفييت المعروفين وسميت على اسم اتفاقية هلسنكي، وهي اتفاقية دولية واسعة النطاق وقّعها الاتحاد السوفياتي، والتي دافعت عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتم إحياء المجموعة في أوائل التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وشبّهت المجموعة معاملتها من قبل السلطات الروسية بتلك التي عانت منها منظمة ميموريال، وهي منظمة حقوقية بارزة أخرى، والتي تم إغلاقها في عام 2021.