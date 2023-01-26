البرهان يعلن توافق السودان وإثيوبيا حول قضايا سد النهضة كافة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أكد «البرهان» خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والإثيوبي بالقصر الجمهوري، أن السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول قضايا سد النهضة كافة.

وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، ذكر رئيس مجلس السيادة، أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تجربة السلام في إقليم «تيجراي»، تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا.

وأطلع رئيس الوزراء الإثيوبي، على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة؛ لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان، والوقوف معه في هذه المرحلة المهمة في مسيرته السياسية.

وقال إن السودان وإثيوبيا يزخران بكل عناصر التنمية والازدهار، المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية، مضيفًا: «نحن كدول وحكومات يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين».

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين؛ التي أدت إلى انفصال الجنوب في السودان وتيجراي في إثيوبيا، واللجوء للحوار في كل القضايا الداخلية.

وأكد أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء.

وفيما يلي قضية الحدود، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أنها قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها، داعيا السودان لتقديم إثيوبيا للعرب والأفارقة بحكم موقعه التاريخي.

وحول لقاءاته مع الأحزاب السياسية، أضاف أنه لن يقدم مقترحات جديدة، وأنه يثق في قدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم السياسية.