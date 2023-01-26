تركيا: انضمام دول الشمال إلى الناتو يعتمد على الوفاء بمسؤولياتها

تواصل تركيا الضغط على السويد وفنلندا، حيث طلبت مجددا من دول الشمال بذل المزيد من أجل محاربة الجماعات الإرهابية، مقابل السماح للدول بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن مجلس الأمن القومي في البلاد قوله بعد عقد اجتماع ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: "يشترط على الدول التي ترغب في الانضمام إلى الحلف أن تتخذ خطوات جادة للوفاء بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه دول الشمال في العام الماضي.



وتقول تركيا، إن مشكلتها الرئيسية تكمن في ما تعتبره تردد من جانب السويد، بشأن فرض إجراءات صارمة على أنصار المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".