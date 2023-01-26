روسيا: تجاهل واشنطن الخطوط الحمراء لموسكو يعيق الحوار الاستراتيجي بين البلدين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن "فشل الولايات المتحدة في إظهار نهج متوازن تجاه الخطوط الحمراء التي تمس الأمن الروسي يؤثر على آفاق استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وقال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الجانبين أظهرا مقاربات متوازنة تجاه الخطوط الحمراء الأمنية لبعضهما البعض في أوقات بعينها، وذلك خلال الحرب الباردة في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية"، مُشيرًا إلى أن "ذلك لا ينطبق على المسؤولين في واشنطن اليوم، ومن المؤكد أنه يؤثر على آفاق استئناف الحوار الاستراتيجي".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت حالة من عدم الاستقرار فيما يتعلق بملف الحد من التسلح خلال الحرب الباردة.