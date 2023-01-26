وفيات وفوضى مرورية بسبب موجة صقيع تضرب اليابان





أودت العواصف الثلجية العاتية والبرد القارص بحياة خمسة أشخاص على الأقل في اليابان.



وسجلت درجات الحرارة مستويات منخفضة قياسية بلغت 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد.



وتأثرت حركة القطارات والطرق بشدة، وغطت الثلوج الكثير من الطرق.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس، بأن الآلاف من الأشخاص اضطروا لقضاء الليلة في مقصورات القطارات أو في المحطات بمقاطعتي كيوتو وشيجا بغرب البلاد، بينما تقطعت السبل بسائقي السيارات في بعض الطرق الرئيسية.



وتشهد اليابان حاليا أشد بداية لفصل الشتاء حتى الآن.



ووجهت السلطات تحذيرا للسكان في المناطق المطلة على بحر اليابان، وكذلك ساحل الأطلسي بهطول المزيد من الثلوج.