التشيكيون في القارة الأمريكية يبدؤون التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التشيكية

بدأ التشيكيون المتواجدون في القارة الأمريكية الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس، لاختيار خليفة الرئيس ميلوش زيمان.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن صناديق الاقتراع مفتوحة خلال الفترة بين الساعة الـ 2 إلى 9 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد) في السفارت والقنصليات العامة التشيكية في أمريكا الشمالية والجنوبية، على أن تطبق نفس الساعات غدًا.

وتبدأ عملية الإدلاء بالأصوات في القارة الأمريكية في دول الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، بينما ستكون مدينة لوس أنجلوس هي آخر المدن التي تستقبل الناخبين التشيكيين.