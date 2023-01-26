وفاة مسنة بريطانية من شدة البرد لعدم قدرتها على دفع مصاريف التدفئة في منزلها

توفيت امرأة بريطانية مسنة، قالت إنها لا تستطيع تحمل تكاليف التدفئة في منزلها، حيث أصابها ذلك بانخفاض درجة حرارة الجسم والوفاة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن السيدة باربرا بولتون، 87 عامًا، دخلت إلى مستشفى فيرفيلد في 11 ديسمبر من العام الماضي بسبب انخفاض درجة حرارتها، بالإضافة إلى التهاب في الصدر، لكنها توفيت بشكل مأساوي في 5 يناير الجاري بعد اتخاذ قرار مع أسرتها بوضعها في "غرفة رعاية الموت الرحيم".

وفتحت محكمة روتشديل كورونرز الأسبوع الماضي، تحقيقا في الأمر، بعدما نقل المسعفون السيدة بولتون إلى المستشفى بعد استدعاء سيارة إسعاف.

وتشير ملاحظات المستشفى إلى أن مرضها مرتبط بعدم قدرتها على التدفئة، حيث قالت ضابط الطب الشرطي، جين سكوليون، أمام جلسة الاستماع للمحكمة: "تم إدخال باربرا إلى المستشفى في 11 ديسمبر 2022، بسبب انخفاض حرارة الجسم والتهاب في الصدر".

وتابعت سكوليون: "أحالها الطبيب العام إلى المستشفى، وقال إن هذا مرتبط بعدم قدرتها على تحمل تكاليف التدفئة".

بعد ذاك استمرت حالتها في التدهور، وبعد مناقشة من ذويها قرروا وضعها في غرفة رعاية الموت الرحيم وتوفيت.

يأتي ذلك فيما أجلت جولي ميتشل، مساعدة الطبيب الشرعي لمانشستر نورث، التحقيق وطلبت إفادات من طبيب السيدة وطلبت تقديم سبب طبي للوفاة.

وقالت ميتشل: "تسارعت وتيرة وفاة السيدة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وهناك احتمال لإهمال نفسها بسبب نقص التدفئة، لذلك تمت إحالة وفاتها إلى الطبيب الشرعي".

بعد التحقيق، قال مارك نجل السيدة بولتون: "كنا على اتصال بها كل يوم ورأيناها وتحدثنا معها".

فيما قال أحد جيرانها: 'أعتقد أن باربرا عاشت هنا حوالي 50 عامًا. أعلم أنها كانت تعمل في صيدلية حتى وقت قريب، هذا محزن، لم أرها منذ أسابيع قليلة،لقد كانت امرأة لطيفة حقًا وعاشت هنا لسنوات لكنها اتغلقت على نفسها مؤخرا".

أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق كامل ، والذي سيستكشف الظروف التي أدت إلى وفاة بولتون ، في محكمة روتشديل كورونيرز في وقت لاحق من هذا العام.

ويحدث انخفاض حرارة الجسم نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة شديدة البرودة ويتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا، وتشمل الأسباب عدم ارتداء الملابس الدافئة في الشتاء والسقوط في الماء البارد والعيش في منزل بارد.